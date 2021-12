PLEIN LA VUE - La Maison Francis Miot avec France Bleu Béarn Bigorre

Chaque jour dans Plein la Vue sur France Bleu, redécouvrez nos villes et villages avec un nouveau visage : celui des fêtes de fin d'année ! Aujourd'hui direction Pau avec Eric Bentahar.

La Maison Francis Miot est un élément important de la gastronomie béarnaise. Le confiturier, aujourd’hui décédé, a été récompensé pour la qualité de ses produits et de ses processus de fabrication. La tradition se perpétue aujourd’hui, à travers l’atelier de production et les deux boutiques à Pau (mais aussi au Pays basque et en ligne).

Le PDG de la maison : Jean Othax © Radio France - Eric Benhatar

Au-delà des confitures et pâtes à tartiner, la Maison Francis Miot propose des bonbons et des chocolats aux noms évocateurs : Les couilles du pape, les Coucougnettes, les Tétons de la Reine… Visite guidée avec le PDG de la maison : Jean Othax

