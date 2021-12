PLEIN LA VUE - Les agrumes catalans avec France Bleu Rousillon

Chaque jour dans Plein la Vue sur France Bleu, redécouvrez nos villes et villages avec un nouveau visage : celui des fêtes de fin d'année ! Direction Argelès sur mer avec Virginie Saint-Clair !

C'est à Argelès sur Mer que nous emmène Virginie et France Bleu Roussillon aujourd'hui dans Plein la vue, dans un domaine dirigé par Frédéric Bey, un jeune agriculteur passionné par la permaculture et l'agro écologie. Frédéric a développé la culture des agrumes avec des techniques naturelles. Par exemple, il a mis en place des brise-vents pour protéger les arbres qui sont très sensibles à la tramontane qui souffle parfois très fort dans la région. Les arbustes semblent cohabiter avec ce qui ressemble à de mauvaises herbes, mais il s'agit en fait d'espèces comme le trèfle ou le seigle qui seront fauchés et qui viendront amender le sol par la suite.

L'idée de Frédéric est de valoriser les espèces méditerranéennes. Il cultive aussi les oliviers, les grenadiers et les figues de Barbarie. Dans une logique éco responsable, Frédéric privilégie la vente directe et les circuits couts. Il développe aussi la transformation de ses agrumes en confitures, jus et liqueurs.

Ecoutez le reportage de Virginie Saint-Clair

Pour redécouvrir cette visite et d'autres lieux en France, retrouvez le podcast du 23 décembre dans Plein la vue juste ici !