Rien de meilleur que des pâtes fraîches et quand on est un peu téméraire, on peut essayer de tenter une petite recette !

Plus de pâtes dans les rayons des supermarchés ? Faites-les vous-même !

Miam des pâtes fraîches !

Christine de Pâtes et Potes à Fleurey sur Ouche nous donne une recette facile à faire à la maison.

Si on veut faire plus de pâtes on multiplie les proportions !

Cette recette va vous permettre de faire des pâtes même si vous n'avez pas de laminoir.

Christine continue son activité pendant le confinement et vous propose des pâtes fraîches chaque semaine chez Pâtes et Potes à Fleurey sur Ouche. Un site internet mais aussi une page Facebook à visiter pour savoir comment passer commande et récupérer vos pâtes.

