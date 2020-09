Poireau vinaigrette en croûte de sel

LES INGREDIENTS :

- un poireau par personne

- du sel

- de la farine

- de l'eau

- radis

- huître et moules

- ciboulette

LA RECETTE :

On va utiliser le poireau en entier, le blanc, et on compte un poireau par personne.

Le vert du poireau, on va le blanchir en émincé dans de l'eau salée bouillante 3 à 4mn pour ramollir les fibres.

Ensuite vous allez faire une pâte avec 1/4 de sel, 3/4 de farine, un peu d'eau, on étale cette pâte et on met le blanc de poireau au milieu, avec le vert du poireau émincé par dessus et on va fermer cette pâte autour du poireau en la soudant bien

Mettre au four 3/4 d'heure à 170° pour que le poireau soit bien confit à l'intérieur

Vous faites une vinaigrette à côté, le chef aime les saveurs iodés, comme l'huître ou les moules, qu'il rajoute à sa vinaigrette. Une petite brunoise de radis, ciboulette

Vous servez votre poireau en croûte de sel en entrée, agrémenté de cette vinaigrette

pour réécouter l'émission de ce matin autour du poireau c'est ici