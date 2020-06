Poireaux en Beignets

Pour faire réchauffer ces beignets, les placer dans un plat « couverclé » et les mettre au four Th 7 pendant 10 min puis « dé-couvercler » et les laisser encore 10 min même Th.

Pour ceux qui utilisent peu la farine de blé noir, il est préférable de la transvaser dans un bocal en verre et de la conserver fermée au réfrigérateur. Pour corser un peu le gout du vinaigre, il est possible d’y ajouter des herbes aromatiques finement ciselées ou des noix ou noisettes hachées.

Par personne :

3 blancs de poireaux entiers lavés

4 c à s de farine de blé noir

Sel et poivre

De l’huile pour la friture

3 belles feuilles de salade lavées et essorées

1 c à s de vinaigre de cidre.

Cuire les blancs de poireaux si possible à la vapeur puis les égoutter verticalement jusqu’à complet refroidissement. Pendant ce temps préparer la pâte : mettre la farine dans un saladier, saler et poivrer et mélanger. Ajouter 5 c à s d’eau et mélanger. Laisser reposer. Une fois les poireaux refroidis, les plonger dans la pâte, les tourner et les retourner. Mettre l’huile dans une casserole et la faire chauffer. Dès frémissement, sortir les poireaux de la pâte et les plonger dans l’huile. Les faire dorer de toutes parts puis les sortir et les placer sur un papier absorbant. Les servir chaud ou froid. Les enrouler dans une feuille de salade et les tremper dans le vinaigre.

