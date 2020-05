Poisson aux kiwis

Des kiwis à consommer entre le mois de novembre et le mois de juin, ils agrémentent et "acidulent" la cuisine, même les recettes salées ! Pour accompagner ce plat, une salade avocat, laitue, concombre, riz cuit le tout nappé de la préparation kiwi/citron avec quelques fraises...Pourquoi pas ?

Par personne :

1 filet de poisson blanc ou 1 pavé de saumon

Sel et poivre

1 kiwi épluché.

Le jus d’1/2 petit citron

1 c à s de farine + 1 œuf + matière grasse

OU

1 feuille de papier sulfurisé

OU

1 bocal en verre + couvercle

Dans un bol, mixer le kiwi, ajouter le jus de citron, mélanger et réserver.

Dans une assiette, saler et poivrer le poisson sur chaque face.

1ère variante. Répartir la farine dans 2 assiettes, saler et poivrer et mélanger. Dans 1 des 2 assiettes ajouter l’œuf et bien amalgamer. Déposer le poisson dans la 1ère assiette, celle qui ne contient que la farine, le retourner plusieurs fois afin qu’il soit totalement enrobé de farine, puis le déposer dans la seconde assiette, celle du mélange œuf/farine, le retourner plusieurs fois afin qu’il soit totalement enrobé de cette préparation. Chauffer la matière grasse, puis déposer le poisson dans la graisse et cuire 6 min sur chaque face (un peu plus ou un peu moins en fonction de l’épaisseur du poisson).

2ème variante. Déposer le poisson sur la feuille de papier sulfurisé et le plier tel un paquet et déposer cette papillote sur un plat OU déposer le poisson dans le bocal, fermer. Papillote ou bocal à cuire au four sans préchauffage Th7 (210°) 15 à 20 min.

Dans les 2 cas, une fois la cuisson terminée, servir chaud avec la sauce froide nappée ou servie à côté.

A demain, belle cuisine à tous, régine