Poisson en crumble

Une pâte à crumble particulière allie pain, légumes et herbes. Cette pâte à crumble date de fort longtemps, le fait de cuire au-dessus des ingrédients les protège et donne une saveur différente. La pâte sera encore bien meilleure si les ingrédients sont préparés au moins 1 h avant de cuire. Les légumes proposés peuvent être remplacés par d’autres selon les gouts de chacun. Une recette à déguster chaude en compagnie d’une purée ou froide avec une salade verte bien aromatisée.

Par personne :

1 filet de poisson

½ c à c de matière grasse

Sel et poivre

Pour le crumble

1c à c de blanc de poireau

1 c à c de blette (ou d’épinards ou d’oseille)

1 c à c d’oignon

1 c à c de persil

2 belles tranches de pain rassis

1 c à c de beurre ramolli

Le crumble. Faire tremper le pain dans de l’eau puis le sortir et le presser voir l’essorer. Laver et hacher ensemble tous les légumes prévus pour le crumble puis ajouter le pain et mélanger. Saler et poivrer, ajouter le beurre et mélanger à nouveau jusqu’à obtenir une préparation homogène.

Le poisson. Saler légèrement et poivrer les 2 faces du poisson.

L’assemblage. Beurrer le fond d’un plat avec la matière grasse prévue pour le poisson, déposer le filet et dessus répartir la préparation du crumble. Enfourner sans préchauffage et cuire 30 min Th 8. Laisser 4/5 mn avant de sortir du four.

A demain, belle cuisine à tous, régine