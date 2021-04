POITRINE d’AGNEAU FARCIE

Dans les temps anciens, la poitrine d’agneau était cuite dans les fours à pain, une fois le pain cuit, la chaleur du feu déclinante était propice pour une cuisson lente, très lente qui durait toute la nuit. Ne serait-ce pas une cuisson de 7heures ?

Lors de la cuisson pour que la viande ne se déroule pas, en plus de l’avoir ficelée, préférez la cuire dans un plat ou une cocotte assez petit afin qu’elle soit étriquée !

Une recette à proposer avec des haricots blancs, une purée de carottes et quelques gousses d’ail non épluchées cuites avec la viande.

Par personne :

250 g de poitrine d’agneau désossée (mais les os doivent cuire avec la poitrine)

Sel et poivre

1 c à c de beurre

de la ficelle de cuisine

Pour la farce

1 c à s de feuilles vertes crues, lavées et émincées (épinards, oseille, persil, feuille de blette)

¼ de blanc de poireau lavé

1 gousse d’ail épluchée

2 tranches de pain rassis mises à tremper dans de l’eau et essorées

1 c à c de crème fraîche

Sel et poivre.

Couper la viande afin d’avoir un grand rectangle, la saler (avec parcimonie) et la pouvrer puis réserver. Hacher ensemble tous les ingrédients prévus pour la farce puis ajouter la crème, le sel et le poivre. Mélanger –le mélange doit être compact- et réserver 30min afin que tous les ingrédients fassent connaissance et partagent leurs saveurs. Etaler la viande et dessus étaler le beurre. Garnir avec la farce. Rouler en serrant le plus possible et ficeler. Placer dans un plat de cuisson ou une cocotte et enfourner sans préchauffage. Cuire 10 min par personne Th 7 (210°). Laisser encore 5 min dans le four avant de sortir le plat, découper et servir. Belle cuisine à tous, régine