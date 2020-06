Une recette qui peut se préparer à l’avance et être réchauffée au four avant de servir mais elle peut aussi se déguster froide en compagnie d’une vinaigrette. Une recette idéale pour les pique-niques.

Polenta aux petits légumes

Pour cette recette, j’ai choisi des courgettes et des carottes mais à chacun de choisir ses légumes dans les mêmes proportions.

***Une recette à servir dans des ramequins individuels ou dans un grand plat (genre moule à cake). Pour un démoulage plus facile, passer ramequin ou moule sous l’eau froide.

*La semoule comme toutes les semoules doit d’abord être passée sous l’eau froide et pour 1 cuisson plus rapide, il est souhaitable de faire tremper la semoule dans de l’eau puis de l’égoutter avant de la cuire.

**Un fromage à pâte persillé est parfait. Comme toujours le fromage doit être à T° ambiante avant soit de le déguster soit de le cuisiner.

Par personne :

2 c à s de semoule de maïs*

Sel, poivre

1 c à s de fromage**

1 petite courgette

1 petite carotte

1 c à s de basilic ou de persil ciselé

2 œufs battus

Eplucher les légumes. Couper la courgette en petits morceaux, les placer dans une casserole avec 1c à s d’eau, cuire jusqu’à complète évaporation de l’eau. Egoutter et réserver. Râper la carotte avec le gros côté de la râpe, la placer dans la casserole avec 1 c à s d’eau, cuire jusqu’à complète évaporation de l’eau. Egoutter et réserver.

Mettre la semoule dans la casserole avec de l’eau à hauteur, plus 1 hauteur d’eau, remuer et cuire à feu doux en remuant souvent. Dès l’ébullition, des « bulles » vont se former –une sorte de petite explosion, un « poufffff »-, éclater alors la bulle. Il faudra éclater 7 bulles pour que la semoule soit cuite. Saler, poivrer, ajouter le fromage et mélanger.

Dans un ramequin***, déposer 1/3 de polenta, dessus répartir les courgettes. Prélever 2 pincées de basilic et les réserver, répartir le reste sur les courgettes, dessus répartir 1/3 de polenta, dessus répartir les carottes et finir avec le reste de polenta. Si besoin réchauffer au four avant de décorer avec le basilic réservé.

Belle cuisine à tous, à demain, Régine