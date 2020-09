POMMES de TERRE ESTIVALES

*Ces pommes de terre estivales peuvent se déguster chaudes ou froides. Pour les déguster froides il suffit d’ajouter 1 c à c de vinaigre avant de les mouler lorsque que la préparation est chaude.

Un bocal peut remplacer le cercle.

**Pour une cuisson homogène des pommes de terre, il est important de bien les mélanger à la matière grasse afin qu’elles en soient complètement enrobées avant la cuisson, ainsi elles doreront de toutes parts.

Par personne :

1 belle pomme de terre

½ tomate

Sel et poivre

1 c à c d’huile d’olive

1 tranche de tomate

1 c à c de basilic ciselé

Pour le décor 1 morceau de tomate + 1 petite feuille de basilic

Eplucher et couper la pomme de terre en petits cubes, les mettre dans une poêle, saler et poivrer, mélanger et réserver 5 min. Ajouter l’huile, mélanger** puis cuire à feu moyen en remuant souvent jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés. Cuire 10 à 15 min (cela dépend de la taille des morceaux et de la variété des pommes de terre). Pendant ce temps couper la ½ tomate en tous petits morceaux. A mi-cuisson l’ajouter aux pommes de terre ainsi que le basilic. Finir la cuisson et vérifier que les pommes de terre soient cuites en piquant un morceau avec la pointe d’un couteau (si elle s’enfonce facilement c’est parfait !). Dans un cercle, déposer la tranche de tomate, dessus répartir la préparation et la tasser légèrement avec une fourchette. Laisser 2 à 3 min puis démouler. Décorer avec la tomate et la feuille de basilic et servir*.

Belle cuisine à tous, régine