Pontigny : le lieu incontournable ce we: Marché gastronomique Du Champ à l'Assiette dimanche 29 septembre

France Bleu Auxerre partage quotidiennement avec vous sa passion de l’Yonne, de sa gastronomie et plus largement son intérêt pour ceux qui font vivre le territoire. Il nous semblait donc naturel de fêter notre anniversaire avec les producteurs, les cuisiniers de l'Yonne et vous, auditeurs gourmands!