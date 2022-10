Pour Halloween, partagez votre tambouille d'enfer et remportez vos places pour Walygator

Pour Halloween, vous allez déguster !

Prenez votre plus beau chaudron, vos pires ingrédients - bave de crapaud incluse - et concoctez-nous votre popote d'enfer pour nous en mettre plein les yeux. Sucré ou salé, momie ou fantôme : tout est possible !

(Attention, toute forme de magie est formellement interdite par le règlement 😄)

ⓘ Publicité

Bouuuuh ! © Getty - © Getty

Envoyez-nous, dans le module de jeu ci-dessous, la photo et la recette la plus effrayante pour gagner vos invitations pour fêter Halloween au Parc Walygator .

À gagner pour la recette sélectionnée - par un jury de grands sorciers et sorcières de votre radio en Moselle : vos 4 places pour le parc Walygator mais également votre participation à l'émission Côté Saveurs, aux côtés d'un chef lorrain !

Pour vous donner quelques idées...