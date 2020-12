Pour préparer les Fêtes, des idées de recettes dans un carnet à télécharger, et si vous participiez ?

Nos chefs vous proposent leurs recettes pour les fêtes. Consultez, téléchargez et testez les recettes de notre Carnet de Fêtes. Et si vous participiez en partageant vos propres recettes avec nous ?

Vous manquez d'idées, d'inspiration pour vos prochains repas de fêtes ? Vous écoutez l'émission "On cuisine ensemble" sur France Bleu Alsace ou France Bleu Elsass, mais n'avez pas le temps de noter les recettes de nos chefs et invités ? Voilà de quoi vous aider !

Nous avons sélectionné des recettes festives, proposées par nos chefs lors de nos émissions cuisine et en avons fait un Carnet de recettes de Fêtes consultable ci-dessous. Feuilletez-le à votre guise, téléchargez-le pour toujours l'avoir sous la main, partagez-le avec vos proches et vos amis, il est tout à vous !

Ce carnet de recettes s'enrichira de nouvelles propositions tout au long du mois de décembre, au fil des bonnes idées gourmandes de nos invités.

Et si vous participiez en partageant vos propres recettes ?

Vous êtes cuisinier(ière) émérite et avez dans vos tiroirs des recettes familiales, des trucs et astuces pour faire d'une recette courante un chef d'oeuvre gastronomique ? Partagez vos recettes avec nous, nous ferons une sélection qui sera intégrée à notre Carnet de recettes de Fêtes et partagez ainsi vos réalisations gourmandes avec tous nos internautes.

Pour déposer vos recettes, il suffit de remplir le formulaire ci-dessous.

Vous avez testé les recettes de notre carnet de Fêtes ?

Testez les recettes proposées par nos chefs et laissez-nous un commentaire. Vous avez aimé, pas aimé ? Vous avez rajouté des ingrédients ? Vous avez adapté la recette pour raison de santé ou par goût ? Pour quel résultat ? Une sélection de vos commentaires sera intégrée à notre Carnet de recettes de Fêtes.

Pour commenter nos recettes, déposez votre avis dans le module ci-dessous.

