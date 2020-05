Pour voyager avec les tartes, une tarte suisse au fromage.

Tarte suisse au fromage

Je vous donne les ingrédients pour 1 personne car il est plus facile de multiplier que de diviser. Pour une tarte de 6 (voir 8 personnes), il suffit de multiplier les proportions par 6. Pour cette recette, il est préférable de choisir un moule à bords hauts. Le temps de cuisson pour 1 ou plusieurs personnes varie peu mais il est préférable de surveiller !

Dans cette recette, je vous parle de la migaine. La migaine est un mélange d’œuf et de crème utilisé notamment pour les quiches.

Le fromage ainsi que tous les autres ingrédients doivent impérativement être à T° ambiante. Il est préférable de râper le fromage soi-même.

Une petite astuce, pour mesurer les liquides il est bon d’avoir toujours un biberon qui mesure 10 ml/10 ml !

Par personne :

Pour la pâte brisée.

40 g de farine + 1 p de sel+ 1 p de muscade râpée

20 g de beurre mou

10 g d’eau

+un peu de farine pour le plan de travail

Pour graisser le moule.

Du beurre ou de la margarine ou du papier sulfurisé

Pour la garniture.

60 g de fromage râpé

½ bel oignon épluché, émincé finement et cuit dans un peu de matière grasse

Pour la migaine.

1 œuf battu

Sel, poivre, 1 p de muscade râpée

60 g de crème fraîche

La pâte brisée. Mélanger du bout des doigts farine, beurre, sel et muscade. « Emietter » jusqu’à obtenir un « grain » homogène. Ajouter l’eau et amalgamer sans pétrir mais en rassemblant les ingrédients jusqu’à ce qu’ils forment une boule. Se rappeler que moins la pâte sera pétrie, plus moelleuse elle sera ! Laisser reposer au moins 1 h à T° ambiante.

La migaine. Battre ensemble l’œuf, la crème, sel et poivre + noix de muscade.

L’assemblage. Fariner légèrement le plan de travail et abaisser (étaler) la pâte. Graisser le moule et y déposer la pâte. Dessus, répartir les oignons et le fromage. Dessus verser délicatement la migaine. Enfourner sans préchauffage et cuire 30 min pour 1 personne et 45 min pour 6. NEANMOINS il faut s’assurer que le centre de la tarte soit bien doré ce qui garantira sa bonne cuisson.

A demain et gardons le sourire, régine.