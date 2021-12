Préparez votre bûche de Noël avec France Bleu Limousin

Confectionner sa bûche de Noël comme un professionnel, voilà ce que propose Jean-Louis Pradeau dans son espace de cuisine et pâtisserie de Boisseuil / Photo non contractuelle(87)

Vous allez épater vos convives !

Vendredi 24 décembre à 9h, France Bleu Limousin vous invite et vous donne rendez-vous dans l'Espace partagé de cuisine et de pâtisserie de Jean-Louis Pradeau à Boisseuil pour confectionner votre bûche de Noël.

Jean-Louis Pradeau lors d'un cours de pâtisserie dans son espace partagé de Boisseuil (87) - @Jean-Louis Pradeau site

Le chef... c'est vous !

L’Espace Partagé de Cuisine et Pâtisserie de Jean-Louis Pradeau se veut être un lieu d’accueil à la formation professionnelle pour adultes, ainsi qu’un espace partagé de cuisine et pâtisserie accessible aux professionnels, associations et particuliers. C'est aussi une école ouverte à tous les gourmets et gourmands. Les cours sont dispensés par des professionnels qualifiés et reconnus dans les domaines de la cuisine et pâtisserie.

Quelles que soient vos attentes, je suis ravi de vous accueillir (...) et de vous accompagner pour vous faire profiter de mon expérience / JL Pradeau

Pour connaître le programme complet proposé par Jean-Louis Pradeau, cliquez ici

L'Espace partagé de cuisine et de pâtisserie dirigé par Jean-Louis Pradeau à Boisseuil (87) - @JL Pradeau site

Vous n'avez besoin que de votre tablier !

Le soir du réveillon vous pourrez poser sur votre jolie table de Noël votre bûche pâtissière préparée le matin même grâce à France Bleu Limousin et aux bons conseils de Jean-Louis Pradeau.

Vous avez rendez-vous dans son Espace cuisine et pâtisserie à Boisseuil vendredi 24 décembre à 9h.

Comptez entre 3h et 4h de cours.

Vous avez jusqu'au 20 décembre pour tenter votre chance et gagner cet atelier bûche avec France Bleu Limousin.

Bonne chance à tous !