Prenez une rencontre en hyper-centre de Toulouse il y a 3 ans, la sommelière Delphine et le brasseur Arnaud, ajoutez à cela une amitié forte et saupoudrez le tout de beaucoup d’apéros : cela vous donnera la création de la cave à manger Les French Brasseurs à Saint-Jean.

Projets et saveurs des French Brasseurs toulousains

Les French Brasseurs ont l'ambition d'acheter une parcelle de 3 hectares pour y implanter une houblonnière. La région manque de produits locaux bios pour la bère, alors faire pousser son houblon à deux pas du labo de Pechbonnieu (31), c'est l'ambition de ces 3 passionnés : Arnaud Lorcestales, Romain Coomans, Pier Revellin. Les bières 100% occitanes avec plus d'une centaine de brasseurs dans le secteur sont proposées à la cave Saint-Jean avec aussi des vins de toute la France. Un service de restauration le midi, des tapas pour l'afterwork le soir. Découverte de cette nouvelle adresse au nord-est de Toulouse dans Circuit Bleu, Côté Saveurs sur France Bleu.

1 chemin Belbèze à Saint-Jean (31), la Cave Saint-Jean fait travailler le boucher d'en face et le boulanger à 200 mètres. Menu du marché le samedi midi. Bientôt des événements musicaux ou sportifs seront organisés. Pas de déjà vu. L'idée c'est de surprendre et garder l'esprit local et familial. La guinguette de Pechbonnieu sera inaugurée début avril 2022.