PUDDING de MEME JEANNE

Lorsqu’il cuisait, le pudding de Mémé Jeanne embaumait la pièce et le sourire épanoui de Mémé prédisait régal et bonheur assurés ! Des restes de pain à utiliser ? Et pourquoi pas un pudding ? Sucré, salé c’est comme on veut… Ici il est sucré à proposer avec une compote, une crème anglaise, une crème au citron et/ou…

Par personne :

½ pomme épluchée et coupée en petits morceaux + 1 c à s de sucre + ½ c à c de beurre, 4 belles tranches de pain rassis coupées en morceaux + 4 c à s de lait, 1œuf, facultatif 1 p de cannelle et pour graisser le moule, du papier sulfurisé, du beurre ou de la margarine.

Mettre le pain et le lait dans un saladier, mélanger et réserver. Dans une poêle faire fondre le beurre puis hors du feu déposer les morceaux de pomme et remuer afin que le beurre les enrobe tous, puis les cuire 5 /6 mn, ajouter le sucre, remuer puis éteindre et laisser refroidir. Le pain doit être ramolli, l’écraser à la fourchette. Ajouter l’œuf et bien amalgamer. Ajouter les pommes refroidies et la cannelle et bien mélanger. Graisser le moule, y verser la préparation et enfourner à four froid. Cuire 30 mn Th 7 (210°). Laisser refroidir quelques minutes dans le four avant de servir tiède ou froid.

Belle cuisine à tous, régine