Purée verte en compagnie

Des haricots verts en purée parfumée pour accompagner une viande, un poisson mais aussi à servir telle quelle ou mieux passée au four avec un fromage à pâte persillée ou bien froide en ajoutant un peu de vinaigre à proposer sur des toasts à l’apéritif ou bien pour farcir des tomates évidées, en sauce en ajoutant de la crème fraîche pour à proposer avec des pâtes, des courgettes, des pommes de terre, des frites…. Cette purée est pleine de promesses et d’idées d’utilisation.

Par personne :

1 petite feuille de blette (côte et vert)

2 louches de haricots verts

½ gousse d’ail

1 tranche de pain rassis

1 c à c de beurre clarifié ou autre matière grasse

Sel et poivre

Facultatif, 1 côte de porc et 2carottes.

Faire tremper la tranche de pain dans de l’eau. Equeuter les haricots, les laver, les émincer finement. Laver et émincer finement la feuille de blette. Eplucher l’ail et l’émincer finement. Chauffer la matière grasse puis hors du feu ajouter les légumes, l’ail et faire dorer 5 min en remuant. Saler poivrer, mélanger. Ajouter de l’eau à hauteur puis cuire à feu modéré jusqu’à complète évaporation de l’eau. Reprendre les légumes et ajouter le pain émietté, cuire à feu doux 5 min en remuant puis mixer. Servir.

Facultatif, cuire la côte de porc et les carottes épluchées et coupées en dondelles dans un peu de matière grasse, ajouter un peu d’eau, couvercler et cuire 5 min sur chaque face puis servir avec la purée verte.

Belle cuisine à tous, à demain, Régine