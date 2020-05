Pyrénissime une épicerie gourmande à Pau de toute la chaîne des Pyrénées

Le meilleur de l'atlantique à la méditerranée à retrouver dans un seul endroit Pyrénissime à Pau une épicerie gourmande.

Eric Fazeuille regroupe les produits des départements de la traversée des Pyrénées. Produits sucrés, salés et vin sans oublier tout ce qui est artisanal. Il fait par exemple des anchois de Collioure, du pâté de la Bigorre; des vins d’Irouléguy jusqu'au Banyuls en passant par le Jurançon, Pacherenc et Madiran.

Vous y trouverez les charcuteries de Pierre Sajous : du saucisson, boudin, pâté de porc noir de Bigorre. Les ateliers de Pierre Sajous sont installés à Beaucens en Bigorre.

Ou encore des épices raffinées comme le safran issu de la production de Kathy Hourgras de Rouge Safran installée à Lucq de Béarn. Elle confectionne des bons produits à base de cette plante de luxe. Du miel au safran, de la confiture de pêche Roussanne au safran, biscuits, sirops, gelées mais aussi safran en filament. De quoi régaler les mamans dont c’est la fête le 7 Juin prochain.

A ce propos, vous trouverez dans la boutique d’Eric Fazeuille des coffrets gourmands à offrir.

Sur sa page facebook est présentée un panier plaisir basique Pyrénissime avec du jus d’orange du Pays Basque, un paquet de pâtes fermières Virona venant du domaine de Périès situé dans l’Aude, au cœur du Pays Lauragais, grande région productrice de blé dur de qualité. De la confiture de fraises et du miel d’acacias faits artisanalement, du pâté de campagne, de la terrine de campagne Bazkaia qui garantie l’origine locale et la transformation aux Pays Basque, un berlingot des Pyrénées de la chocolaterie Verdier, des craquants au piment d’Espelette des gourmandises de Mireille pour l’apéritif et un paquet de farine de blé du moulin de Compayrot installé dans le Béarn. Ce coffret coûte 25 euros.

Nous qui ne pouvons pas aller au-delà de 100 km autour de chez nous en ce moment. Nous pouvons avoir accès à ce qui se fait de bon dans des Pyrénées-Atlantiques, mais aussi dans les Hautes-Pyrénées, Haute Garonne, Ariège, l'Aude et les Pyrénées Orientales.

Voilà 7 mois qu’Eric Fazeuille a ouvert son épicerie à Pau au 3 de la rue Henri-IV. Il est né à Saint Gaudens et a passé ses vacances dans les Pyrénées d’Est en Ouest d’où cette envie de partager sa gourmandise, éveillée à l’occasion de ses différents périples, que ce soit en France ou de l’autre côté de la chaîne en Espagne. Il choisit aussi bien des producteurs indépendants que des emblématiques. A votre tour de les découvrir.