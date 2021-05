Quand la gastronomie italienne rencontre le terroir français : bienvenue chez Che Pasta Nonna ! à Blagnac

Loin des raviolis en boîte et des coquillettes vendues en supermarché - qui sont un plaisir quotidien pour petits et grands auquel personne ne rechigne - voici les produits italiens de luxe proposés par Che Pasta Nonna ! Mafaldine, linguine, campannelles, gnocchis, raviolis, lasagnes, ce traiteur basé à Blagnac en Haute-Garonne propose une large gamme de pâtes et de sauces préparées à base de produits locaux bio, avec des recettes originales qui marient tradition culinaire transalpine et terroir occitan.

Diego Homps, le patron, nous présente une partie de sa gamme de produits et la farine bio locale avec laquelle il travaille. Copier

Quand les pâtes deviennent des bonbons... © Radio France - A.W.

Diego Homps, installé en France depuis 2006, est né et a grandi en Argentine, où la culture italienne a infusé dans les mœurs locales depuis un siècle, suite à une vague d'immigration. Ce ne sont pas tant les recettes qui ont été transmises de génération en génération, mais plutôt l'esprit de famille et les retrouvailles dominicales et gourmandes autour de la "nonna", la mamie.

L'esprit de Che Pasta Nonna !, ce sont des produits de qualité, et le plaisir de bien manger, selon Diego Homps, qui nous raconte une partie de son parcours. Copier

Le traiteur propose une large gamme de produits, parmi lesquels ces pâtes fraîches. © Radio France - A.W.

Les pâtes sont la base de l'activité du traiteur, qu'elles soient sèches, fraîches, ou employées pour des plats préparés maison, comme les lasagnes et les raviolis.

Jennyly Taveau, employée de Che Pasta Nonna !, est responsable de la fabrication des pâtes et de l'assemblage des raviolis, opération délicate. Elle nous explique son métier. Copier

Plusieurs dizaines de kilos de pâtes sont produites chaque semaine. © Radio France - A.W.

Diego Homps : « Avec nos matières premières, c'est la qualité que l'on cherche, avec notre production, notre façon de faire, pour donner aux clients des plats, des résultats qui rappellent vraiment la cuisine d'antan, dans laquelle on avait vraiment du goût. »

L'une des spécialités de la maison, ce sont les raviolis, dont le contenu fait l'objet de toutes les attentions : les recettes sont travaillées pour apporter de l'originalité, et le plaisir du goût grâce à de bons produits locaux.

ATTENTION : l'écoute de cette partie du reportage va certainement vous donner faim ! Diego Homps présente quelques-unes de ses recettes de raviolis et décrit l'origine locale des matières premières. Copier