Que faire de vos restes de repas de Noël ? Les recettes d'un chef creusois

Une fois la table du réveillon débarrassée, que faire des restes du repas de Noël ? Et quelles recettes pour manger plus léger entre Noël et jour de l'an ? Le chef creusois Stéphane Villetorte nous livre quelques recettes.

La dinde, le foie gras... Que faire des restes du repas de Noël ? Stéphane Villetorte tient le restaurant Influence à La Chapelle-Taillefert, il livre quelques recettes pour égayer nos lendemains de fête. "Pour la volaille, on peut récupérer la viande, la mélanger avec des échalottes et la faire revenir, détaille le chef. Ensuite on la relie avec un jus et on en fait un parmentier".

Pour le foie gras, Stéphane Villetorte conseille de le poêler pour en faire un Rossigni "il faut poêler la viande et déposer une tranche de foie gras poêlée dessus. Si vous avez du foie gras en terrine, vous pouvez juste le poser sur la viande".

Des légumes et des jus

À l'inverse, une fois les restes finis et pour manger léger après les fêtes, le chef conseille des légumes. "Il faut les cuire et les pocher dans l'eau. Ensuite on peut les lier avec des épices comme du curry ou du curcuma. Récupérez ensuite un peu de jus de cuisson, faites-le réduire et mélangez aux légumes, comme ça on ne rajoute aucune matière grasse".

Autre solution : les jus "un jus de céleri avec un peu de concombre c'est hyper détox et pas mauvais du tout, assure Stéphane Villetorte. Mais il faut vraiment les assaisonner par exemple avec du curcuma, du curry ou de la coriandre fraîche".