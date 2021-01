Quelles huîtres choisir et comment les manger ?

Les huîtres font partie des incontournables de nos tables de fêtes et on va se donner envie d'en manger à nouveau en janvier.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec tente de faire le tri dans sa bourriche d'huîtres. Avec son invité Tanguy Thomassin, co-auteur du livre Retour de pêche, on en apprend plus sur ces huîtres qui envahissent nos tables de fêtes.

Huître plate et huitre creuse

L'huître plate est obligatoirement dite "naturelle". Elle est le fruit d'un captage en mer et n'est pas produite par l'action de l'homme.

Celle que l'on consomme majoritairement est l'huître creuse, une huître d'élevage.

Parmi ces huîtres creuses, il en existe des diploïdes dotées de deux paires de chromosomes et des huîtres triploïdes dotées de trois paires de chromosomes. La triploïde n'est pas un OGM mais une nouvelle espèce obtenue en croisant des espèces particulières d'huîtres. Le principal intérêt de ces huitres triploïdes est qu'elles sont stériles et donc ne sont jamais laiteuses. C'est pratique, on peut les consommer tout au long de l'année.

Aujourd'hui, l'huître creuse triploïde est celle qui occupe 98 % des ostréiculteurs français.

L'huître à travers le temps

Les romains de l'Antiquité consommaient déjà des huîtres. Ils raffolaient de ces huitres plates et en étaient tellement friands qu'on a frôlé la disparition de ces animaux. C'est pourquoi la production d'huîtres creuses a commencé, une huitre d'élevage aux multiples variétés.

On teste alors la qualité des huîtres en y versant quelques gouttes de citron. Ces huitres étaient transportées sur des charrettes et il fallait vérifier qu'elles étaient toujours vivantes, et donc consommables, avant de les boulotter. Si au contact du citron, la membrane de l'animal se contractait, il était consommable.

Aujourd'hui, le citron et le vinaigre accompagnent encore les plateaux d'huîtres mais Tanguy Thomassin nous déconseille de les utiliser. Cet ajout d'acidité dénature le goût de l'huître et masque la richesse de ses saveurs.