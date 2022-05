Qui réprésentera France Bleu Auxerre au concours de gougère de Flogny la Chapelle?

La gougère est LA spécialité qui fait la fierté de Flogny-la-Chapelle et de tous les Icaunais ! Incontournable de l’apéritif, elle est l'un des symboles de la gastronomie dans l’Yonne. C’est un certain Liénard, vers 1800, qui le premier a commercialisé cette spécialité faite d’une pâte à chou salée à laquelle il ajoutait du Comté. Une recette simple : de l’eau, du beurre, de la farine, des œufs et du fromage, pour un effet garanti !

La gougère a désormais sa fête !

Depuis une trentaine d’années, Flogny-La-Chapelle célèbre la gougère le troisième dimanche de mai au cours d’une grande fête pour tous, petits et grands. La Guilde des goûteurs de gougères vous donne rendez-vous le dimanche 15 mai 2022 pour cette belle fête de la fête gastronomique. Le grand chapitre de printemps de la Guilde des goûteurs de gougères se tiendra à cette occasion, avec une cérémonie d’intronisations et un concours de gougères ouvert à tous.

Qui sera la représentant "France Bleu Auxerre"?

Lundi 9 mai, France Bleu Auxerre sera en direct des cuisines du CIFA à Auxerre pour porter haut les couleurs de votre radio. Entre 9h30 et 11h, nos 5 candidats réaliseront leur plateau de gougères. Ils auront l'occasion de passer derrière des fourneaux haut de gamme, accompagnés par des commis-apprentis. En fin d'émission, les gougères seront soumises à un jury de professionnel, intransigeant mais surtout gourmand !

La 2e édition du Challenge Alternance et stages Jeunes d'Avenirs France Bleu, jusqu'au 31 mai

Une émission en direct du CIFA de l'Yonne c'est également une nouvelle opportunité de valoriser les débouchés professionnels qu'offrent l'apprentissage. Depuis le 28 mars, France Bleu et le groupe média AEF Info organisent la 2e édition du Challenge Alternance et stages Jeunes d'Avenirs. Une initiative et une plateforme numérique avec pour objectif de mettre en relation candidats et recruteurs. Objectif cette année : 100.000 matchs ! Après le succès de la première édition en 2021, qui avait permis d'organiser plus de 76 000 mises en relation, France Bleu toujours en partenariat avec le groupe lance la deuxième édition du Challenge Alternance et stages Jeunes d'Avenirs. Avec pour pour objectifs :

de rassembler le maximum d’offres d’alternance et stages, notamment celles qui restent « cachées » par manque de temps, par manque de visibilité des recruteurs.

de donner aux jeunes accès à ces offres en les accompagnant le plus efficacement possible

Comment ça marche ?

L’inscription se fait sur le site jeunesdavenirs.fr jusqu'au 31 mai. En moins de 10 secondes, les jeunes et les entreprises pourront s’inscrire et avoir accès aux offres / à la CVthèque de la plateforme mais aussi des services d'accompagnement : préparation aux entretiens, infos sur les aides possibles... Le logiciel permet aussi de faire se rencontrer le plus simplement possibles les offres les plus pertinentes pour chaque CV.