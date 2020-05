Quiche aux épinards, tomates cerise et ricotta by Sandra Thomann

Sandra Thomann est la créatrice de Cuisine Addict, un blog qui fourmille de recettes toutes plus alléchantes les unes que les autres. J'avais très envie de déguster une quiche, mais pas la toute simple, non, une quiche un peu originale, et j'ai trouvé cette recette d'une quiche aux épinards, tomates cerise et ricotta. L'idéal c'est d'utiliser les tomates cerise de son jardin si on a la chance d'en avoir

C'est une recette vraiment très simple à réaliser

On va d'abord Préchauffez le four à 180°C, thermostat 7.

Prenez un moule à tarte de 28 cm de diamètre, beurrez le et déposez au fond une pâte brisée en la piquant avec une fourchette

Recouvrez d'une feuille de papier cuisson et lestez avec des noyaux de cuisson (ou des légumes secs). Enfournez pour 10 minutes.

Pendant ce temps, équettez 100 g de pousses d'épinards et hachez-les grossièrement.

Ajoutez-y 4 oeufs et 20 cl de crème liquide salez et poivrez puis mélangez bien. Versez sur le fond de tarte.

Puis dans un bol mélangez 150 g de ricotta, 50 g de parmesan râpé et 100 g de mozzarella râpé. Poivrez légèrement puis déposez des cuillérées de la préparation sur la quiche.

Coupez 200 g de tomates cerise en deux et déposez-les sur la quiche. Enfournez pour 30 minutes en surveillant bien la cuisson

Cette quiche est à déguster chaude ou froide, accompagner d'une salade verte, un repas léger, équilibré, et qui plaira, c'est certain à toute la famille