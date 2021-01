QUINOA et AMANDES en DUO

Le quinoa ou « Mère de tous les grains » n’est pas une céréale (donc pas de gluten) mais s’emploie comme une céréale à toutes les sauces !

En grains poêlés, en salade, en taboulé, pour des barres de céréales, etc. En farine pour des crèmes, des gâteaux, des cakes, des sauces, etc.

*Il est impératif de passer sous l’eau froide et/ou de faire tremper les graines de quinoa dans de l’eau froide afin de le « dépoussiérer » ce qui ôtera sa légère amertume.

**Lorsqu’il est cuit, le quinoa laisse apparaître son germe. Il suffit ensuite d’éteindre, de la couvrir et de la laisser gonfler encore un peu.

Pour information, du quinoa est cultivé en Corrèze par Clément Tallerie.

***il faut impérativement « vinaigretter » lorsque les aliments sont chauds même si ensuite ils sont dégustés tièdes ou froids car ainsi, on utilise moins de vinaigrette !

Par personne :

2 c à s de quinoa*

Quelques feuilles de chou chinois lavées et finement ciselées

1 carotte épluchée et coupée en rondelles

20 amandes entières

Sel et poivre

Pour la sauce***, 1 échalote épluchée et émincée

Sel et poivre

1 c à s de vinaigre

1 c à s (ou +) d’huile de votre choix

Mettre le quinoa dans une casserole avec de l’eau à hauteur + 2 hauteurs d’eau + sel et poivre, porter à ébullition puis baisser la flamme, ajouter les légumes et cuire à feu modéré 20 min à découvert**. Eteindre, ajouter les amandes, couvrir et laisser gonfler 5 à 10 min. Pendant ce temps, préparer la sauce. Si nécessaire, égoutter le quinoa puis le verser dans un saladier et alors qu’il est encore chaud, incorporer la sauce et bien mélanger. Servir chaud, tiède ou froid.

Belle cuisine à tous, régine