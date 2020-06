Radis en Fricassée

A proposer avec des pâtes, des œufs cuits durs, des dés de jambon, des champignons, des lardons grillés…A chacun d’imaginer ses Radis en Fricassée !

Si les fanes sont bien fraîches et bien vertes, les laver, leur ôterla queue et les faire revenir dans une poêle avec de l’ail avant de mixer, d’ajouter de la crème et de servir avec la fricassée.

Par personne :

30 radis lavés, équeutés, racines ôtées

Sel et Poivre

½ c à c d’huile ou de beurre clarifié

4 c à s d’eau

Pour le décor, quelques tiges de ciboulette ciselées

Couper les radis en 2 ou en 4 selon la grosseur puis les mettre dans une cocotte avec le sel, le poivre et l’huile. Mélanger. Laisser reposer 10 min puis chauffer et les faire dorer. Ajouter l’eau, couvercler et cuire 10 mn à feu modéré. Découvrir et cuire encore 5 min pour que l’eau s’évapore complètement. Décorer et servir.

Belle cuisine à tous, à demain, Régine