RECETTE Apfelkiechle, beignets de pommes

La recette de Leila Martin, cheffe, blogueuse et créatrice du site je vais vous cuisiner.com

INGRÉDIENTS : pour 6 à 8 personnes

5 pommes acidulées (reinettes, boskoop, natti), 250 g de farine, 3 oeufs ,120 ml de lait, 120 ml de bière, 1 pincée de sel, 1 c. à café de sucre, Huile neutre (tournesol, arachide, pépins de raisin), Sucre, Cannelle.

Le mot «apfelkiechle » évoque pour tout Alsacien qui a passé une enfance choyée par une mamama affairée aux fourneaux une avalanche de souvenirs gourmands. Les effluves de cannelle, le moelleux réconfortant de la pomme cuite, le sucre qui crisse sous la dent… Une madeleine de Proust qui mérite bien plus que de se rappeler à notre bon souvenir ! Alors viiite, on file en cuisine pour préparer cette spécialité gourmande qui a assurément la saveur du bonheur.

LA RECETTE :

Préparez la pâte : versez la farine tamisée dans un cul de poule. Creusez une fontaine et ajoutez les oeufs, le lait, la bière, le sel et le sucre. Mélangez de manière à obtenir une pâte homogène sensiblement plus consistante qu’une pâte à crêpes. Laissez reposer pendant 30 mn.

Pelez les pommes, évidez-les à l’aide d’un vide-pomme et détaillez-les en rondelles d’environ 5mm d’épaisseur. Versez l’huile dans une poêle (sur ½ cm d’épaisseur). Quand elle est bien chaude, plongez les rondelles de pommes dans la pâte. Faites-les dorer quelques minutes de chaque côté. Les apfelkiechle sont cuits quand ils ont pris une jolie couleur dorée.

Déposez-les sur une assiette recouverte de papier essuie-tout pour absorber l’excédent de gras et roulez-les dans un mélange de sucre et cannelle.

Découvrez aussi les Leffelkiechle de Leila Martin ici : https://www.jevaisvouscuisiner.com/beignets-express-recette-alsace/02/2019/

