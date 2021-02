RECETTE Artichauts farcis

INGREDIENTS : pour 6 personnes

6 gros artichauts ou 12 petits. Pour la farce : 600g de parmesan, 400g de chapelure sèche, 100g de persil plat, du sel et du poivre, 20cl d''huile d'olive

LA RECETTE :

On fait pocher les artichauts dans de l'eau salée durant 15 mn, puis on fait monter l'eau à ébullition et on laisse encore 15 mn. Ensuite on plonge les artichauts dans de l'eau glacé pour les refroidir. On réserve les artichauts et on garde l'eau de cuisson

Pour la farce, on mélange le parmesan, la chapelure, le persil plat, le sel et le poivre. On prend les artichauts, on écarte délicatement les feuilles et on incorpore le mélange. Puis dans une sauteuse, on pose les artichauts, on les recouvre de l'eau de cuisson que l'on avait gardé, on rajoute les 20cl d'huile d'olive et on laisse cuire à feu doux pendant 35 à 40 mn.

On déguste en plat principal ou en accompagnement d'une viande d'agneau par exemple

