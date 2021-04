RECETTE - Asperges vertes (ou blanches) sautées à cru, jus de cuisson au parmesan

On prend nos asperges vertes sans les épluchées (si ce sont des blanches, il faut les éplucher) et on coupe les pieds. On prend un petit plat à gratin qui ira sur le feu dans lequel on met du beurre et on va faire colorer les asperges. Dès qu'il y a une légère coloration, on va déglacer avec un fond blanc de volaille une première fois. On laisse réduire, et on remouille une deuxième fois en vérifiant avec la pointe d'un couteau la cuisson des asperges. Il faut qu'elles soient fondantes mais encore un peu croquantes (ce sera un peu plus long pour les asperges blanches.

Une fois que les asperges sont cuites, on les débarrasse du plat à gratin, et avec le jus de cuisson qui reste, on va le faire réduire, on va le monter encore un peu au beurre et on va y rajouter des copeaux de parmesan.

On dresse dans une assiette creuse les asperges et on nappe avec ce jus de cuisson. Et on passe sous le grill en ayant rajouter du parmesan par dessus et on laisse bien dorer.

Réécoutez l'émission consacrée aux asperges d'Alsace ci-dessous, en compagnie de Pierre Weller, chef de l'hôtel-restaurant et Spas la source des Sens à Morsbronn les bains