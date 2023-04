Recette : avec son burger, un drômois est en demi-finale de la coupe de France

Il avait échoué à atteindre la finale l'année dernière, alors Grégoire Serre veut sa revanche. Le patron de "Une faim de loup", cabanon à burgers à Étoile-sur-Rhône, participe ce mercredi 12 avril à la demi-finale de la coupe de France de burgers. Fils d'agriculteur, il a renoncé, devant les difficultés, à reprendre l'exploitation familiale, s'est dirigé vers la pâtisserie, puis a ouvert, il y a six ans, ce cabanon à burger qui fonctionne à plein régime. "On augmente chaque année le volume, on est à 150 burgers par jour en moyenne, certains journées jusqu'à 250", dit le chef. Il tente de se qualifier pour la finale nationale (les 5 meilleurs de France), à la fois pour "prendre une revanche", mais aussi parce que l'exercice lui apporte une nouvelle clientèle. "Ça permet de montrer qu'on fait quelque chose de différent, surtout quand on sait qu'un McDo va ouvrir à proximité".

La recette du "Diner Burger" (à l'américaine)