RECETTE - Baekoffe d'artichauts, cuisses de poulet et saveurs méditerranéennes

INGREDIENTS : pour 2 personnes

2 cuisses de poulet, 6 artichauts bouquet, 1 citron bio, olives noire, tomates confites, pommes de terre grenaille, huile d'olive et herbes de Provence

Pour la pâte à lutter : farine, eau et sel

RECETTE :

Dorer les cuisses de poulet à la poêle et déposer dans le moule à Baekoffe. Tourner les artichauts, citronner les et enlever le foin. Mettez les entier dans le baekoffe. Ajouter les pommes de terre grenaille, les olives, les tomates séchées, un 1/2 citron en quartier, les herbes de Provence et une bonne rasade d'huile d'olive. Fermer le couvercle et lutter avec la pâte. Enfourner à 150° durant 1h15.

Poser le baekoffe sur la table, ouvrez le couvercle et laissez la magie opérer.

