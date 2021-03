RECETTE - Bruschettas aux morilles

INGREDIENTS : pour 4 personnes

Des morilles, du pain de campagne, 2 tomates, 2 gousses d'ail, persil, 50 g de beurre

RECETTE :

On toaste 4 grandes tranches de pain de campagne durant 10 mn à 200°.

On coupe en julienne les tomates, on les mets dans une poêle avec les morilles et on fait revenir à feu doux pendant 10 mn.

Avec une autre poêle, on fait revenir à feu moyen les 2 gousses d'ail, le persil dans les 50 g de beurre.

Poser sur les tranches de pain les tomates et les morilles généreusement puis napper de ce jus persillé. A déguster en entrée avec une belle salade de mâche

