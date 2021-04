RECETTE - Bûchette de chèvre fumé rôti au four, asperges et sauce aux morilles

INGREDIENTS :

Une bûchette de chèvre fumé, des asperges d'Alsace, des morilles,

Pour la sauce : du vin jaune (ou vin blanc d'Alsace), un fromage de chèvre demi fait, crème fraîche

RECETTE :

Eplucher les asperges et les faire cuire. Les réserver. Faire cuire les morilles.

On met la bûchette de chèvre fumé au four avec un trait d'huile d'olive à 180° pendant 1/4 d'heure à 20 mn.

Pendant ce temps, on fait la sauce en mettant dans une casserole la crème fraîche, le fromage de chèvre demi fait écrasé, on rajoute un peu de poivre blanc et un peu de sel. Puis on ajoute le vin jaune ou vin d'Alsace et enfin les morilles. On lie bien cette sauce.

On sort la bûchette de chèvre fumé du four, on dresse dans une assiette les asperges, la bûchette sur le dessus, et on nappe avec la sauce et les morilles. Bon appétit

Réécoutez l'émission de ce matin consacrée au fromage de chèvre ci-dessous, en compagnie de Yann Eber, le chef de l'auberge de la chèvrerie à Griesheim-près-Molsheim