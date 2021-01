RECETTE - Cabillaud en cuisson douce, panais, céleri et émulsion au cidre

POUR 4 PERSONNES

INGREDIENTS :

- 1 dos de cabillaud (1kg), beurre

Pour la sauce cidre : 2 échalotes, 200g de champignons de Paris, 300ml de fumet de poisson, 300 ml de cidre brut, 100g de beurre, 100 ml de crême

Pour l'écrasé de céleri : 1 céleri, 40g de beurre, 100 à 150 ml de lait

Pour le condiment (facultatif) : 2 pommes vertes, 1 branche de céleri, 1/2 jus de citron, 1 bouquet d'aneth, quelques brins de ciboulette

LA RECETTE :

Pour la cuisson du cabillaud, saler, poivrer, badigeonner de beurre pommade et cuire à 52° env 30 mn (si four à 80°, cuire env. 15 mn)

Pour l'écrasé de céleri, le cuire sur un lit de gros sel à 180° pendant 1h30. Récupérer la chair et ajouter le beurre et le lait, assaisonner et réserver au chaud

Pour la sauce, faire réduire le cidre avec l'échalote et les champignons émincés. Ajouter le fumet de poisson et réduire à nouveau de 2/3. Mixer, ajouter le beurre, assaisonner, passer au mixeur et réserver.

Pour le condiment, cuire une pomme dans un papier d'alu à 180° pendant 20 mn. Ecraser la pomme à travers une passoire et récupérer la pulpe. Ajouter une fine brunoise de pomme, céleri branche, aneth et ciboulette. Assaisonner et réserver au frais.

Pour le dressage, dans une assiette creuse bien chaude, mettre l'écrasé de céleri au fond, disposer généreusement de la sauce bien mousseuse autour. Poser le cabillaud dessus et mettre une quenelle du condiment pomme-céleri. Décorez avec quelques pluches de cerfeuil. Bon appétit

Réécoutez l'émission consacrée au cabillaud avec Joel Philipps, le chef de l'hôtel-restaurant le Cerf à Marlenheim ci-dessous