RECETTE - Cappuccino de betteraves et fraises

Prendre des betteraves cuites, on enlève la peau et on prend un tiers de betterave pour le côté un peu sucré, et 700g de fraises.

On utilise un blender, simplement un mélange à froid de produit qui est cru. On mélange. Et pour l'assaisonnement, on mettra du sel, du poivre, et on relèvera avec une petite pointe de vinaigre balsamique. Ça se sert bien frais. Donc, pour quelqu'un qui ne souhaite pas de viande, ça peut être très sympa en entrée, mais on peut aussi en faire de jolies verrines en amuse-bouche.

On peut l'agrémenter, avec un peu de chantilly montée pour le côté un peu esthétique. On peut aussi mettre une petite brunoise d'œuf dur cuit ou une petite quenelle de mascarpone.

