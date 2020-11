RECETTE - Carpaccio de noix de saint Jacques aux truffes

INGREDIENTS :

- noix de saint Jacques

- truffes du Périgord

- huile d'olive

- sel et poivre

LA RECETTE :

On ouvre sa coquille saint Jacques, on prend la noix et on la tranche en fines lamelles. On la dépose dans une jolie assiette en rosace. On assaisonne avec du sel et du poivre, on met un filet d'huile d'olive et on recouvre généreuse le carpaccio avec des lamelles de truffes. A déguster entre amis pour les fêtes de fin d'année

Retrouvez la réécoute de l'émission avec Pierre Weller, le chef de l'hôtel-restaurant et spa La Source des Sens à Morsbronn les Bains