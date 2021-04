RECETTE - Clafoutis à la rhubarbe et aux fraises (ou aux cerises)

On épluche pas la rhubarbe et on la coupe en petits dés. On va les mélanger avec un peu de sucre. A peu près 500 grammes de rhubarbe, 50 grammes de sucre dans un petit saladier. Ensuite, on va faire le clafoutis. On va prendre deux jaunes d'œuf, 25 centilitres de crème liquide entière, 25 litres de lait entier, toujours du lait entier.

On va prendre 100 grammes de sucre semoule, de la Maïzena, 50 grammes à peu près ou de la farine, si on n'a pas de maïzena, et un peu de sucre vanillé. On va mettre une petite pincée de sel. On prend des bols, comme ceux que l'on utilise pour le petit-déjeuner. Il faut qu'il puisse aller au four. On va les beurrer légèrement et les sucrer avec du sucre cassonade ou sinon un peu de chapelure.

On va verser à mi-hauteur cet appareil à clafoutis dans le bol en rajoutant les petits morceaux de rhubarbe qu'on a laissé compoter une petite demi heure dans le sucre. Et on rajoute les fraises ou des cerises. Mais vous pouvez juste faire ce clafoutis avec de la rhubarbe uniquement.

Et ensuite, on va cuire à four chaud à peu près 200 degrés en four statique. Si vous cuisez en four à air pulsé, ou chaleur tournante, mettez à 180 degrés pour une petite trentaine de minutes et à la sortie du four, si vous avez un peu de sucre vanillé, mettez en dessus. C'est fait en dix minutes et c'est délicieux.

