RECETTE - Condiment vieux garçon

INGREDIENTS :

- des fruits secs (abricots, pommes séchées, poire)

- graines (amandes, pistaches, graines de tournesol, châtaigne)

- miel alsacien

- échalotes

LA RECETTE :

Dans une poêle, on fait revenir deux échalotes ciselés, on rajoute tous les fruits secs et graines et on déglace avec du pinot noir alsacien et un peu de vinaigre balsamique. On y rajoute du miel alsacien. On va laisse confire cette préparation, sur feu doux. Pour terminer, on rajoute un peu de fleur de sel puisque ce chutney va accompagner des plats salés.

On fait cette préparation à l'avance et on l'a conserve plusieurs semaines dans un pot en verre hermétique

Retrouvez l'émission autour des fruits secs et graines en compagnie de Christophe Weber chef du restaurant- bar à vins Le Purgatoire à Strasbourg ci-dessous