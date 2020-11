RECETTE - Crème Yuzu

INGREDIENTS :

- 4 oeufs

- 200 gr de sucre

- un citron yuzu

- 200 gr de beurre

LA RECETTE :

On mélange les 4 oeufs avec les 200 gr de sucre dans un saladier au bain-marie. On rajoute les zestes de yuzu et le jus. On mélange bien jusqu'à obtenir une crème qui a bien épaissi. Environ à 80°.

Puis on sort le saladier du bain-marie, et on rajoute les 200 gr de beurre bien froid. Mélangez au blender. La crème est prête. On la met au frigo deux à trois heures avec un filme alimentaire dessus pour éviter qu'elle desséche et on l'utilise soit pour une tarte au citron ou en verrine avec un peu de spéculos émiettés dessus.

Marie Wucher chef pâtissière à l'hôtel-restaurant et spa Le parc à Obernai

La chef pâtissière nous a ramené son zesteur, indispensable pour toutes ses pâtisseries

Réécoutez l'émission consacrée au citron yuzu avec Marie Wucher chef pâtissière à l'hôtel-restaurant et spa Le parc à Obernai ci-dessous