RECETTE - Croquettes de lapin

INGREDIENTS : pour 4 personnes

2 cuisses de lapin, 1 càs de moutarde en grain, 1 pincée de paprika fumé, 5g de ciboulette, 5g de persil, 1 gousse d'ail hachée, 1 blanc d'oeuf, 100ml de crème liquide.

Pour la sauce : 100g de fromage blanc, 100g de crème épaisse, 1 c à c de moutarde en grains, 1 pointe de curry, 1 jus de citron, sel et poivre.

Pour la parure : 2 oeufs, chapelure flocons de pomme de terre/oignons frits et farine

RECETTE :

Pour la croquette, mixer la chair du lapin avec le blanc d'oeuf et la crème. Passer la farce au tamis pour éliminer tous les nerfs. Ajouter le reste des ingrédients et réaliser des petits boules que vous placez au congélateur une nuit

Le lendemain, paner les boules dans la farine, l'oeuf, puis dans le mélange de panure. Réserver.

Monter le fromage blanc et la crème au batteur avec le jus de citron et le sel. Ajouter le curry et la moutarde

Frire les croquettes 5 min à 170° et servez aussitôt. Les croquettes sont à tremper dans la sauce