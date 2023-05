Recette d’œufs mimosa accompagnés d’un pesto de plantain

Œufs à la coque, œufs mollets, œufs sur le plat, omelettes... Les œufs peuvent se cuisiner de mille façons, on le sait bien. Aujourd’hui, on les cuisine façon mimosa, rien de plus classique. Mais, pour ajouter une pointe d’originalité, nous allons les déguster avec un pesto de plantain. À servir avec un peu de salade.

INGREDIENTS :

Pour 4 œufs mimosa

2 œufs

2 cuillères à café de pesto de plantain*

8 petites cuillères à soupe de mayonnaise

Graines de plantain

*Pour faire un pesto de plantain maison :

80 g de feuilles de plantain

50 g de pignons de pin

60 g de parmesan râpé

2 cuillères à soupe de basilic ciselé

280 ml d’huile d’olive

Sel

Poivre

PREPARATION :

Pour le pesto de plantain maison :

Laver les feuilles de plantain.

Mixer finement le plantain.

Ajouter le parmesan râpé, mixer, ajouter les pignons de pin, mixer, ajouter le basilic et mixer.

Mettre dans ce mélange de l’huile d’olive tout en continuant de mixer jusqu’à ce que le pesto ait la bonne consistance.

Saler et poivrer.

Pour les œufs mimosa :

Faire cuire les œufs pendant dix minutes dans une casserole d’eau bouillante.

Après ces dix minutes, plonger les œufs dans l’eau froide pour stopper la cuisson.

Les laisser totalement refroidir.

Écaler les œufs et les couper en deux.

Enlever les jaunes d’œufs et les émietter dans un récipient.

Dans un autre récipient, mélanger la mayonnaise et le pesto.

Remplir les œufs du mélange mayonnaise/pesto.

Saupoudrer les œufs de jaunes émiettés.

Mettre des graines de plantain par-dessus la préparation.

Garder au frais.