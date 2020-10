Recette de brandade express : un plat qui fait aimer le poisson aux enfants !

La brandade express de poisson blanc est une recette très simple et économique. Comment réaliser ce plat familial, cette brandade de cabillaud onctueuse et gratinée, et faire aimer le poisson aux enfants ? Suivez les explications en vidéo et bon appétit !

Brandade express de poisson blanc : les ingrédients

200g de cabillaud

1 botte de persil

100g de chapelure

5 gousses d'ail

5 grosses pommes de terre

De l'huile d'olive

Sel + poivre + beurre

Le conseil de Yannick : ce plat peut être réalisé avec d'autres poissons blancs frais. Vous pouvez aussi vous inspirer de cette recette pour utiliser des restes de poissons blancs déjà cuits.

Pour découvrir d'autres recettes de Yannick :

Sur Facebook @AteliersdeYannick

Sur YouTube : Les Ateliers de Yannick

Tous les lundis, Yannick est en direct sur France Bleu Cotentin et vous propose une nouvelle recette à retrouver en vidéo.

Toutes les vidéos de Yannick sur France Bleu Cotentin : Les recettes de Yannick

Le site des cours de cuisine : les Ateliers de Yannick