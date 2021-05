Recette de la brioche perdue : perdue, mais pas pour tout le monde !

La brioche perdue de Yannick est moelleuse, fondante, légèrement caramélisée et délicatement parfumée à l’orange. Onctueuse et gourmande, elle peut être servie au petit déjeuner, pour un brunch, un goûter et même en dessert. Facile, la recette de Yannick se fait en 2 temps : explications en vidéo.

Les ingrédients de la recette de brioche perdue de Yannick :

Des tranches de brioche

½ litre de lait entier

40 g de sucre vanillé

Le zeste d'une orange bio

De la cannelle

3 œufs

Du sucre glace

Les plus : Du sirop d’érable, un peu de crème, des fruits frais, du sucre glace…

Le conseil de Yannick : La brioche perdue peut être, en partie, préparée à l’avance. Après la cuisson au four, conservez-la au frais et passez-la imbibée et sucrée dans la poêle juste avant de servir.

