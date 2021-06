Recette de pomme de terre : révisez vos classiques et découvrez les astuces des chefs de vos régions !

En gratin, en purée, au four, sauté, rissolé, farci ou à la vapeur, ce légume a toujours été dans notre assiette depuis la plus tendre enfance : il y en a pour tous les goûts avec la pomme de terre ! Entre ses nombreuses variétés et les mille façons de les cuire, c’est le produit phare de notre cuisine, et pendant le confinement, il a même inspiré le chef Christophe Manouvrier, du restaurant de la Poste en Dordogne. Riche en minéraux et vitamines, ce féculent est bon pour la santé et prend soin de notre microbiote comme le précise Blandine Grignon-Ragot, Praticienne en Naturopathie à Ballan-Miré, sur France Bleu Tourraine. Alors pourquoi s’en priver ?

VIDEO : Connaissez-vous la Bonnotte, star de l’Ile de Noirmoutier ?

La pomme de terre a fait son apparition en Europe au XVIe siècle, à commencer par l’Espagne. © Getty - Maskot

Un légume populaire

La pomme de terre est l’une des bases de l’alimentation, populaire, facile à préparer et permettant une diversité de recettes, elle peut être cultivée dans tous les jardins. Les Français en consomment jusqu’à 65 kg par habitant et par an, et certains d'entre eux utilisent même ce féculent pour faire le nettoyer leur maison.

Faites le plein de recettes tous les jours dans On cuisine ensemble sur France Bleu.

A lire aussi – Quelle est la pomme de terre typique de votre région ?

La pomme de terre est source de vitamine C, B6 et de fibres et potassium. © Getty - Barcin

Notre sélection de recettes incontournables certifiées France Bleu

Parfaite pour les barbecues ou les pique-niques, la salade de pommes de terre est souvent dans nos paniers manger dehors ou dans le jardin. France Bleu Lorraine Nord vous présente la salade de pommes de terre de la région, à base de cervelas et Melfor. A vous de faire votre vinaigrette préférée pour l’accompagner !

Régine Rossi-Lagorce, chroniqueuse culinaire sur France Bleu Limousin, nous partage sa recette de pommes de terre farcies aux rillettes de canard. Accompagnée de Julie Dignac, éleveuse de canard à Saint-Viance en Corrèze, qui apporte ses rillettes, elles donnent envie de se mettre aux fourneaux.

A écouter aussi – La recette de gratin dauphinois gagnante du Championnat France Bleu

Jean-Jacques Galliffet, chef de "l'Auberge de la Valloire" à Epinouze dans la Drôme, partage certaines de ses astuces et nous raconte les origines des frites sur France Bleu Drôme-Ardèche. Surprise à la fin de l’émission : une recette gourmande à base de pommes de terre.

Le chef Alexis Albrecht du restaurant Au Vieux Couvent à Rhinau dans le Bas-Rhin nous présente la recette-phare de son menu, les gnocchis de pommes de terre à l’ail des ours. Spécialiste des herbes aromatiques, ce chef donne de bons conseils pour réussir ses gnocchis à coup sûr !

A lire aussi – La recette de la tourte aux patates