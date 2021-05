Recette de tartare de veau aux noisettes

On connait le tartare de bœuf mais avez-vous essayé le tartare de veau ? Cette recette simple à faire requière de la noix de veau moelleuse et un couteau bien aiguisé, car qui dit tartare dit taillage. Comment réaliser un tartare de veau équilibré et bien assaisonné ? Les explications en vidéo.

Les ingrédients de la recette de tartare de veau de Yannick :

200 g de noix de veau

10 noisettes torréfiées à cœur

1 cornichon

1 échalote

Le jus d’un citron vert

De l’huile de noisette

1 cuillère à café de Savora

Sel + poivre

De la ciboulette

Le conseil de Yannick : Préparez les ingrédients, assemblez-les et ne tardez pas à servir pour garder toute les qualités du plat.

