Recette de tartines au reblochon, topinambours et Noix de Saint-Jacques

Revisitez la tartiflette avec Emmanuel Pessey, le chef du restaurant de l’Hôtel Les Sapins en Haute-Savoie. Accompagnée de Noix de Saint-Jacques, cette recette va vous surprendre !

Niché dans les montagnes de Savoie au sommet du Col de la Croix Fry entre Manigod et La Clusaz, l’Hôtel Les Sapins a accueilli France Bleu pour partager une de ses recettes favorites. Emmanuel Pessey, chef du restaurant, revisite la tartiflette avec du topinambour et des poireaux, et ça donne envie. Une recette que vous pouvez tester chez vous, ou dégustez à leur table !

Tartine au reblochon, topinambours et Noix de Saint-Jacques

Ingrédients :

Du reblochon

80g de lard/lardons

80g de poireaux

300g de topinambours

150g de crème

12 noix de Saint-Jacques.

Des fonds de tartelettes

Beurre

Sel, poivre, muscade.

Préparation :

Préparez un gratin de topinambours en ajoutant dans une poêle du beurre, les lardons et les poireaux émincés et les topinambours coupés en tranches. Laissez la préparation suer, et coupez les topinambours en lamelles en attendant. Ajoutez les lamelles de topinambours à la préparation, assaisonnez avec le sel le poivre et la muscade et ajoutez un couvercle fabriqué à partir de papier. Ajoutez des morceaux de reblochon à la préparation et laissez cuire pendant 15 minutes. Une fois les topinambours cuits, égouttez la préparation en gardant le fond qui sera la sauce de votre plat et garnissez vos fonds de tartelette avec. Ajoutez des lamelles de reblochons sur vos tartelettes et enfournez à 180° pendant 15 minutes Pendant ce temps, faites poêler vos Saint-Jacques à l’huile d’olive de chaque côté, afin qu’elles soient bien dorées. Dégustez le tout sans oublier votre sauce !