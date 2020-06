Et si on rendait son tiramisu plus léger avec des fraises ?

Une recette toute fraîche pour l'été !

Tiramisu à la fraise © Getty

On adore le tiramisu mais à cette époque de l'année, on l'aimerait un peu plus frais. Muriel Arcos, pâtissière de Cakes in the City nous donne sa recette aux fraises.

Tiramisu aux fraises Copier

Bonne idée ce tiramisu fruité !

Verrines aux fraises © Getty

Muriel est aussi traiteur. Si vous voulez en savoir plus sur son activité ou ses gâteaux, rendez-vous sur son site Cakes in the City.