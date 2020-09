Recette des madeleines au miel et à la vanille

Les madeleines au miel et à la vanille

Ingrédients

Les Madeleines

200 gr de beurre doux

2 gousses de vanille

200 gr de farine

6 gr de levure chimique

4 œufs

170 gr de sucre semoule

35 gr de miel

Crème Chantilly mascarpone

300 gr de crème liquide

90 gr de mascarpone

25 gr de sucre glace

QS poudre de vanille

Glaçage

50 gr de sucre semoule

50 gr d’eau

15 gr de jus de citron

250 gr de sucre glace

Pour la pâte à madeleine :

Faire fondre 200 gr de beurre dans une casserole, et ajoutez-y les gousses et grains de vanille dans le beurre chaud.

Dans un saladier tamisez 200 gr de farine avec 6 gr de levure chimique, ajoutez-y les 4 œufs 170 gr de sucre et 35 gr de miel.

Mélangez le tout doucement puis une fois la préparation homogène ajoutez-y le beurre fondu et la vanille.

Puis laisser reposer 24 heures au réfrigérateur.

On préchauffe notre four à 190°C

Verse la pâte à mi-hauteur des alcôves d’un moule à madeleines beurré et fariné. Et on fait cuire le tout pour 6 à 7 min.

Laisser tiédir avant de démouler.

Le glaçage

Faites bouillir 50 gr d’eau avec 50 gr de sucre semoule 15 gr de jus de citron dans une casserole.

On passe ce mélange au chinois sur les 250 gr de sucre glace on mélange doucement.

Versez votre glaçage en poche et laissez-le refroidir. Une fois refroidi glacer vos madeleines froides et enfourner 3 min à 150°C afin de faire cristalliser notre glaçage et de donner une couche croquante.

Crème chantilly mascarpone

Pour finir dans un saladier bien froid verser les 300 gr de crème liquide bien froide les 90 gr de mascarpone froid les 25 gr de sucre glace et une pincée de poudre de vanille. Fouetter vivement jusqu’à ce que le mélange se tienne parfaitement.

Dégustez !