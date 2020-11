RECETTE - Dos de cabillaud confit à l'huile d'olive et sa cassolette de coco de Paimpol

INGREDIENTS :

- filet de cabillaud

- coco de Paimpol

- huile d'olive

- échalotes

- ail

- thym et laurier

- vin blanc

LA RECETTE :

On met le filet de cabillaud dans du film alimentaire et on le fait pocher dans un court-bouillon dans une eau entre 30 et 65° pendant 6 à 7 mn. On débarrasse le poisson sur une grille où l'on verse sur le cabillaud de l'huile d'olive très chaude avec un peu de beurre. On le couvre pour finir la cuisson durant 5 à 10 mn.

En accompagnement, on prend des cocos de Paimpol, on les écosse, on les blanchit dans de l'eau bouillante durant quelques secondes, puis on les plonge dans de de l'eau avec des glaçons pour arrêter la cuisson. Cela permet également que la peau des cocos se décolle plus facilement. On les fait revenir dans de l'huile d'olive avec du thym, du laurier, échalotes et ail. On déglace au vin blanc, on rajoute quelques gouttes de vinaire de cidre. Puis on recouvre avec de l'eau ou un jus de tourteau si vous savez comment faire, et on laisse cuire tout doucement durant 20 mn.

Retrouvez l'émission consacrée au cabillaud en compagnie de Yannick Germain, chef étoilé de l'auberge au boeuf à Sessenheim ci-dessous