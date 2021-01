Recette du Cake à la carotte

Tamisez ensemble 90 gr de farine et 13 gr de levure chimique.

Épluchez et râpez 320 gr de carotte. A l’aide d’un batteur électrique blanchissez les 2 gros œufs avec 130gr de sucre jusqu’à l’effet ruban pendant 5 min puis ajoutez une pincée de fleur de sel. Incorporez ensuite 190 gr de poudre de noisette 20 gr d’huile de pépin de raisin et 100 gr d’huile de noisette, les carottes râpées les 75 gr de noisettes concassé et torréfié et les deux blancs en neiges.

Étalez la pâte dans un cadre. Puis cuire pour 15 min à 170°C.

Une fois cuit laissez le cake refroidir avant de démouler et détaillez.

Carottes confites

Préparez un sirop avec 365gr d’eau et 365 gr de sucre portez à ébullition.

Découpez finement des tranches de Carottes blanche violette et jaune. Les déposez dans 3 bols différent et versez pour les faire cuire le sirop chaud que vous diviserez en 3.

Laissez refroidir avant utilisation

Crème mascarpone

Dans la cuve d’un batteur froid, mettez les 75 gr de mascarpone avec les 300 gr de crème liquide les 50 gr de sucre glace et l’extrait de vanille. Montez le tout et mettez en poche.

Gelée de carotte

Dans une casserole versez 400 gr de jus de carotte avec 100 gr de sucre portez à ébullition et ajoutez 6 gr de gélatine et laissez prendre sur une plaque réservée au frais.

Montage

Détaillez votre cake et votre gelée sur un carré de 11cm de côté. Déposez la gelée sur le cake puis pochez joliment de la crème mascarpone et décorez avec les carottes confites préalablement essuyer.